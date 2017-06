Pantaloni Giorgio Armani made in Moldova. O fabrica de la noi coase pentru renumita firma italiana: croitoresele noastre lucreaza de zor la hainele pe care le imbraca bogatasii din toata lumea - VIDEO

V-ati gandit vreodata ca acesti tineri defileaza la prezentarile colectiilor Armani in pantaloni cusuti la Chisinau? Ei bine, de doi ani designerul italian are o colaborare frumoasa cu o fabrica de la noi.

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”A venit seful sectiei de producere Luca Rossi, a venit si a spus imi place si vreau sa muncesc cu dvs. A fost o intalnire asa de simpla, cu o dorinta de a munci, fiindca cheia de legatura intre Armani si Ionel a fost foarte usoara.”

Expresia Made in Moldova arata altfel pe eticheta Giorgio Armani, spun croitoresele.

”Cos emblemele la pantaloni. Pentru Armani.”

”Pentru cine lucrati? Pentru Armani.”

”Coasem pantaloni”

”Principalul sa avem de lucru”

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”Calitatea serviciilor, sunt niste cerinte dure. Contractul este unul foarte dur. Calitatea inseamna tot, produsul, aspectul comercial al produsului, ca orice produs de la prima vedere, nimeni sa nu aiba nicio obiectie, asta inseamna calitate superioara”.

Speranta STATE, REPORTER PRO TV: ”La prima vedere nu poti sa iti dai seama care e diferenta intre o pereche de pantaloni care in magazinele de la noi costa 800 de lei si o pereche pentru care in Italia ai plati in jur de 400 de dolari. Aparent este vorba doar despre eticheta designerului italian. In realitate, el vine aici cu propria stofa, propria ata si propriile modele.”

Multi oficiali aleg sa poarte costume autohtone, spune directoarea.

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”Sunt foarte multi ministri, deputati, incepand si de la presedintele tarii, fostii presedinti, foarte multi deputati.”

Ce-i drept, pentru unii vestimentatia se coase la comanda.

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”Dna Babuc o intrat si spune doresc costumul asta si s-a imbracat. Iata cum este dl Lupu, da, fiiindca fiti de acord ca dimensiunile sale nu corespund standardelor din Moldova.”

Fabrica a cusut si pentru institutiile publice din alte tari, cum ar fi politia italiana sau armata poloneza, dar si pentru vamesii, agentii de la paza de stat sau politistii nostri.

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”In timpul de fata avem o comanda vestimentatia garda financiara italia, sunt la noi sacouri, vara iarna, barbati dame”.

Anual compania are vanzari de aproximativ 90 de milioane de lei, dintre care 23 merg in buget. profitul ajunge la 20 de milioane. Peste 80 la suta din productie este exportata, preponderent in Europa.

Tamara LUCHIAN, DIRECTOR FABRICA DE CONFECTII: ”Este si Zara, Luis Spagnoli, Patrizzio Pepi, Giorgio Armani. Evident ca Armani pentru noi e un brand mai sufletist mai cald, cand vorbim de Armani, toti o primesc ca noutate mare”

Directoarea afirma ca la 800 de angajati, daca ar mai gasi inca 60 de cusatorese, vanzarile ar trece de 100 de milioane.