Parcarile cu plata in tot Chisinaul, chiar si in curtile blocurilor ar putea deveni realitate. Proiectul care asteapta votul consilierilor municipali - VIDEO

Parcarile cu plata despre care tot vorbesc autoritatile ar putea aparea in curand in tot Chisinaul, chiar si in curtile blocurilor. Municipalitatea a batut deja palma cu o companie privata care sa le amenajeze si asteapta votul alesilor locali. Daca unii soferi spun ca ar da oricat ca sa aiba unde-si parca masinile, altii cred ca 15 lei pentru o ora este prea scump.