Parintii vor ca autoritatile sa faca inspectii la combinatele responsabile de alimentatia copiilor: Seful directiei sanatate ar fi primit o solicitare - VIDEO

Micul dejun oferit gratuit de municipalitate pentru copii din clasele primare ar fi de calitate proasta, se plang parintii.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU "Sa se faca un grup de lucru, ce include acest meniu. Pt ca in acest pret de 10,5 sunt incluse si vesela si salariul, sa vedem care este raportul si cati lei raman pentru copil."

Din cei zece lei alocati per elev, doar 6 ar fi pentru dejun. Restul ar fi folositi pentru vesela sau detergenti. Autoritatile spun ca nu poate fi vorba despre produse de calitate la un asemenea pret. Solutia ar fi triplarea sumei.

Alexandru FLEAS, SEF INTERIMAR DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU “Solutia fie sa fie majorata norma baneasca si vom putea solitica si achitarea serviciilor sau creaurea unu combinat a IM care sa isi asume alimentatiea in institutiile de invatamant.”

O comisie speciala va verifica situatia alimentatiei din scoli, iar, intre timp, primarul le propune parintilor sa se implice direct.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Parintii sa ia decizii impreuna cu administratia la modul cum sunt facute cheltuielile. Dumnealor sa lucreze impreuna, nu sa ajunga la conflicte si sa venim noi ca pompierii si sa incercam sa stingem focul."

Cu solutii vine si Partidul Maiei Sandu. Reprezentantii PAS propun ca scolile sa fie aprovizionate doar cu produse din combinatele de stat. Iar bucatarii din institutiile de invatamant sa treaca in subordinea acestor intreprinderi. Pentru o calitate mai buna a serviciilor, lucratorii medicali ar trebui si ei sa treaca in subordinea Centrelor de Sanatate Publica. Potrivit PAS, incalcari cu privire la alimentatia in scoli sunt depistate peste tot, incepand de la livrarea cu intarziere si in canitati mai mici pana la transportarea in conditii insalubre. In capitala activeaza 5 combinate scolare.