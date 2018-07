Face drift, cascadorii pe doua roti si trece cu automobilul prin foc, la cele mai mari show-uri de masini din China. Povestea unei moldoveance de 25 de ani, indragostita de vuietul motoarelor si andrenalina - VIDEO

Faceti cunostinta cu Diana Arnaut, o tanara care da dovada de mult curaj. Face parte dintr-o echipa de cascadori profesionisti, iar ea este singura femeie. De 3 ani, este vedeta show-urilor de motoare din China.

S-a indragostit de motosport inca de la 14 ani, cand il urmarea cu admiratie pe cumnatul sau, un cascador profesionist, din Italia. Mai tarziu, a incercat sa faca primele trucuri si pentru ca a trait emotii de nedescris, moldoveanca si-a transformat pasiunea intr-o meserie.

S-a filmat in pelicule in China si in spoturi publicitare pentru companii internationale.

Face drift, cascadorii pe doua roti si trece cu masina prin foc. Ceea ce o motiveaza sa scape de frica este admiratia si aplauzele spectatorilor.

Recunoaste ca zilnic merge la antrenamente, unde petrece ore in sir, iar de multe ori s-a ales cu oase rupte.

Parintii au fost cei care au urmarit cu frica, dar si cu mandrie fiecare spectacol. Desi se afla la mii de kilometri distanta, Diana nu a uitat vreodata de unde a pornit, purtand cu ea intotdeauna tricolorul.

Desi se bucura de succes in China, spune ca viseaza sa participe la spectacole in Europa si chiar in Moldova, pentru ca se simte cu adevarat fericita cand isi vede familia in public.