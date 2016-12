Partidul SOR a deschis un nou magazin social. Acesta se afla la Calarasi. Pensionarii au dat navala sa-si cumpere produse alimentare, care se vand la preturi mici - VIDEO

"-Foarte mult timp am asteptat acest magazin, pentru ca e mai ieftin, si e foarte bine."

"-Astea toate 67 de lei. E mai ieftin. - Ce v-ati cumparat? -Hrisca, safalade si paine.

"-Am luat sa am pe mai multe zile. Faina, orez, o bucata de carnati, zahar. Parca e mai ieftin aici decat in magazine.

"-Magazinul e bine amenajat, curat, produse bune. Am luat numai paine, e tare ieftina, tare buna.

Alina ŞARGU, purtător de cuvânt Partidul Şor: "Pana acum am deschis 5 la orhei, unul la chisinau si Ceadir Lunga si acum am ajuns la Calarasi. Acesta este unul dintre proiectele sociale care vine sa sprijine pensionarii. Pana la sfarsitul lunii vom mai deschide magazin social la cahul."

Magazinul social de la Calarasi este al optulea magazin deschis pana acum. Potrivit planului de acţiuni al Partidului ŞOR pentru următorii doi ani, reţeaua de magazine sociale va fi extinsă cu peste o sută de unităţi în toată ţara. In prezent de magazinele sociale beneficiază 10 mii persoane din toată ţara.

*Acest articol este un produs comercial.