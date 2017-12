Pasiunea din copilarie a unui barbat din capitala. Colectioneaza insigne din toata lumea si spune ca nu le-ar vinde nici pentru mii de euro. Ce face cu acestea - VIDEO

Veceslasv Baciu desi este constructor de profesie, este pasionat de istorie inca din copilarie. De atunci a inceput o adevarata competie cu prietenii din mahala cine va reusi sa adune mai multe insigne.

Veceslav BACIU, COLECTIONAR DE INSIGNE: “Toate intrecerea asta cu insigne a fost o aventura de la inceput, noi strangeam, tot ce nimeream. Pe urma fiind in excursii in Odesa, Kiev, Moscova am inceput sa strangem pe tematici.”

Prima insigna a primit-o pe cand era elev, dupa ce a castigat o competitie sportiva.

Prima mie de insigne a fost dedicata lui Vladimir Ilici Lenin si a fost daruita unuia dintre nepoti. Pe cand era inrolat in armata sovietica Veceslav Baciu a inceput sa colectioneze insigne cu tematica nationala. Astfel de obiecte aduna si acum.

Veceslav BACIU, COLECTIONAR DE INSIGNE: "Cocostarc cu strugure de poama deodata putem vorbi ca Moldova, pe timpuri Moldova ajungea la 2 milioane de tone de poama."

“Daca vad uzina de tractoare eu vad mii de oamenii care au lucrat acolo, e istorie ce o poti vorbi ceasuri si zile intregi.”

Desi are insigne din diferite colturi ale lumii, cu unele se mandreste in mod special deoarece acum sunt de negasit. Cele mai vechi insigne din colectia lui Veceslav Baciu, au peste 100 de ani. Sunt niste medalii care au si o valoare financiara.

Veceslav BACIU, COLECTIONAR DE INSIGNE: “Cateva insigne dinaitea celui de-al doilea razboi mondial, foarte vechi aici, sunt procurate, sunt facute de sasa Leningrad. Ele au si o valoare nu numai ducumentara ci financiara.”

Veceslav Baciu spune insa nu-si vinde insignele pentru nimic in lume. Le va lasa nepotilor care au mostenit pasiunea sa. Uneori mai face schimb.

Veceslav BACIU, COLECTIONAR DE INSIGNE: “Telul este de a promova Moldova a arata succesele noastre, nu pentru banii le strang, totusi fetita care s-a nascut ultima vreau sa daruiesc tematica pacii, ca prima nepotica ar fi tematica Lenin”.

O parte din colectia sa Veceslav Baciu spune ca o va darui muzeului din satul sau de bastina, Mereni din Anenii Noi.