Pasiunea pentru lectura s-a transformat intr-o afacere. Patru tineri din capitala si-au deschis o mini-biblioteca si dau carti cu imprumut: "Sunt in romana si engleza" - VIDEO

1 dolar pentru o carte in chirie timp de o saptamana. Nu este doar o idee, dar o afacere care a prins viata. Idea este a 4 elevi entuziasti care vor sa stimuleze lectura contemporana si a operelor in limba engleza.

Vlad PARAU, ELEV: “Mi s-a parut foarte greu sa gasesti literatura in limba engleza si de aceea am decis sa fac ceva. Cei care doresc sa citeasca o carte la noi o pot inchiria. Am primit comanda si ne intelegem cu ei. Avem acum aproximativ 160 de carti, dintre care 50% sunt in limba romana, iar 50% in limba engleza.”

Cei care imprumuta o carte semneaza si un contract.

Amina FURCULITA, ELEVA: “Sa nu deterioreze cartea sa achite suma integral. Multe carti fiind donate de catre prietenii au insemnari un citat sau altceva si noi ii rugam sa nu stearga anumite insemnari pentru ca pot fi utile pentru cititori. Noi ii rugam sa ne anunte in cazul vor sa prelungeasca termenul.”

Tinerii spun ca dau carti cu imprumut nu pentru a se imbogati, dar pentru ca fiecare sa isi permita sa citeasca ceva interesant, atat timp cat in librarii multe carti sunt foarte scumpe.

Amina FURCULITA, ELEVA: “Jane Eyre” se gaseste in biblioteci, iar multe carti din literatura contemporana cum “A game of spies” este o carte care greu o gasim in biblioteci sau librarii chiar.”

Fiecare carte livrata este impachetata cu mult suflet, spun tinerii.

Amina FURCULITA, ELEVA: “Noi avem o mica suprinza pentru cititorii nostri. Acesti vor primi odata cu cartea impachetata frumos si diferit un mesaj motivational si personalizat.”

Tinerii se promoveaza pe intermediul retelelor de socializare. Cei mai multi clienti sunt elevii si studentii.

Amina FURCULITA, ELEVA: “Majoritatatae clientilor sunt tineri de pana la 25 -30 de ani. Multi stau pe retele de socializare dar multi si citesc. Avem 50 carti pentru inchiriere. Multi returneaza cartea si eu altele.”

Vlad PARAU, ELEV: “Toti banii investiti sunt investiti in procurarea altor carti precum si semne de carte.”

Tinerii au planuri mari. Vor sa-si mareasca lista de carti.

Amina FURCULITA, ELEVA: “Peste 3 ani ne vedem cu o gama larga de carti pe diferite carti. Fiecare om care vrea sa ne doneze o carte ne scrie pe pagina noastra si noi suntem deschisi.”

Pentru cele 160 de carti ei au inchiriat un mic spatiu, dar cand vor avea mai multe se vor extinde.