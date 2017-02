Patru pici in jurul unei mame. Politista de la Cantemir care a nascut cvadrupleti a ramas sa-i creasca singura dupa ce sotul ei, si el politist, a plecat la munca peste hotare - VIDEO

Patru pici in jurul unei mame. Politista de la Cantemir care acum un an si sapte luni a nascut cvadrupleti a ramas sa-i creasca singura. Sotul ei, politist si el, a plecat la munca in Germania. Salariul din Moldova e prea mic ca sa intretina o familie atat de mare - asa ca a ales calea migratiei.