Paturi automatizate, utilaje moderne si posibilitatea de a solicita astistenta medicala apasand pe buton. Conditiile de care au parte pacientii cu deficiente locomotorii care ajung la Spitalul Sfanta Treime - VIDEO

Nicolae Ciuboc de 57 de ani a ajuns in sectia de neurecuperare acum doua saptamani. Nici nu putea merge, dupa ce in mai a suferit un ictous, iar cateva luni a fost tintuit la pat. Acum, face primii pasi.

Nicolae CIUBOC, PACIENT: “A progresat vederea, calculele pe care le fac, vreau sa va spun ca sunt plin de viata.”

Recuperarea pacientilor a devenit mai rapida, dupa ce in sectie au fost aduse utilaje moderne. In plus, oamenilor le este si mai placut sa se afle aici. S-a schimbat pardoseala, mobilierul, geamurile, usile, sistemul de incalzire si cel de electricitate.

Ion VIRLAN, CHINETOTERAPEUT: “Pana acum lucrat cu inventaruri vechi, putem lucra mult mai usor cu pacientii pentru o recuperare mult mai buna la pacientii dati.”

Pentru ca acum e sef pe capitala, la inaugurare a venit si primarul interimar. Nistor Grozavu si-a amintit de ultima sa internare aici.

Nistor GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Eu primul lucru am atras atentia la podea, eu imi amintesc cand am intrat in salon, m-am impiedicat si mai nu am cazut jos. Toate podurile erau cu fisuri. Dar desigur acestea acuma depasesc orice asteptare.”



Pentru ca mai toti pacientii care ajung aici nu o fac pe propriile picioare, cea mai mare comoara sunt acum noile paturi.

De asemenea, in momentul in care are nevoie de ceva, fiecare pacient cheama asistenta medicala, apasand un buton.

Lucrarile de renovare au durat aproape patru luni, iar pentru asta primaria a alocat peste doua milioane de lei.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Chiar daca se va insista ca spitalele sa treaca in subordinea Ministeerul Sanatatii, atunci o sa le transmitem intr-o stare foarte buna.”

Peste o mie de pacienti sunt tratati in fiecare an in sectia de neurecuperare de la spitalul Sfanta Treime.