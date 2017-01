Pazea cand va plimbati prin parcul Valea Morilor. Orice miscare va fi supravegheata video non stop - VIDEO

"Asta e foarte bine ca si lacurile sa vad, cum e iarna si cu pescarii astia."

"Valea Morilor" este primul parc public unde s-au instalat camere de supraveghere video.

Eliferie HARUTA, SEF I.M. "SPATII VERZI" "Acest parc se reconstruieste acum, s-a dat in exploatare si scara cascadelor si ca sa nu se vandaleze aceasta scara, desigur trebuie de pastrat."



"Numai paziti sa nu faca rau, numai asa poti sa ii educi putin."

"Sunt vandali de astia care nu pastreaza."

"Parca au facut frumos, dar oamenii nu cruta."

"Altfel moldovanul nu intelege."

Autoritatile vor astfel sa previna cazurile de huliganism.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV "Printre zonele supravegheate video sunt lacul, plaja, scara cascadelor si intrările in parc. In total sunt instalate 18 camere. Dupa ce vor incepe sda functioneze, paznicul este cel care va avea acces la imagini. Cei de la primarie se gandesc ca aceste imagini sa ajunga si la politie astfel incat cei care vandalizeaza parcul sa fie prinsi pe urme fierbinti."

Odata conectate, camerele vor functiona non stop. De la acest ecran, paznicul va putea obeserva cele mai populate unghiuri ale parcului.

Octavian SIRBU, DIRECTOR VANZARI, FIRMA DE INSTALARE A CAMERELOR "Persoana care vede ceva suspect poate sa o treaca in modul manual si sa conduca camera la persoana care cade sub gheata,se inceaca."

Odata cu montarea camerelor, au fost instalate si interfoane. Astfel, accesul masinilor in parc va fi restrictionat.

Sergiu DUBINA, ADMINISTRATOR DE RETEA, FIRMA DE INSTALARE A CAMERELOR "Automat cand o sa vina o masina si sa intre pe teritoriu va telefona si va perveni un apel, cine va fi aici o sa raspunda, o sa vada pe camere si automat o sa deschisa intrarea."

Proiectul a costat 480 de mii de lei, bani alocati din bugetul primariei. Municipalitatea vrea sa mai puna camere si in alte parcuri din capitala. Potrivit politiei, in parcuri se interzice fumatul si consumul de alcool. In ultimii ani, mai multe banci si cosuri de gunoi din parcu; "Valea Morilor" au fost vandalizate sau chiar aruncate in lac.