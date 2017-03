Pe agentii SPPS ii vedem imbracati la patru ace in fiecare zi, dar oare ce fac in timpul liber? Andrei Balan - agentul SPP care a devenit campion international la autoslalom. Vezi cum i-a reusit - VIDEO

Obisnuiti sa-i vedem imbracati la patru ace, discreti si mereu cu ochii in patru, putini dintre noi se gandesc ce fac agentii Serviciului Paza si Protectie de Stat in timpul liber. La doar 24 de ani, Andrei Balan care este agent SPP, se poate lauda cu trofee castigate din pasiunea pe care a avut-o toata viata. Recent, tanarul a devenit campion international la autoslalom, iar de anul viitor, el va fi cel care va organiza competia la noi in tara. Cum i-a reusit, vedeti in continuare.