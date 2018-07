Pe chindii, imbracati lejer si asezati pe iarba, zeci de tineri de la noi. dar si instrumentisti din sase tari, au cantat muzica clasica la Butuceni. Spectatorii, pe langa muzica, au avut parte si de un ospat pe cinste - VIDEO

Pe la chindii, asezati pe fan si toluri moldovenesti, cu tinute lejere caracteristice mai mult iesirilor in parc, dar cu multa sete de muzica clasica - asa au petrecut zeci de moldoveni o seara la Butuceni.

Atmosfera a fost creata de un cor compus din 20 de tineri, adunati din 12 raioane ale tarii, acompaniati de instrumentistii din National Youth Orchestra, veniti din Romania, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Germania si Moldova.

Adriano MARIAN, DIRIJOR: ”Toti suntem cumva extrasi din natura, instrumentele, dar si vocile.”

”Oamenii simt ideile tale si prin efortul comun reusim sa facem ceva frumos.”

Proiectul este doar un episod din cele peste 25 de concerte planificate de National Youth Orchestra pentru perioada urmatoare.

Adriano MARIAN, DIRIJOR: ”O sa avem o expeditie prin toata Moldova. Niste concerte in parcurile din Chisinau. Avem un an frumos.”

Valeriu MATEI, DIRECTOR INSTITUTUL CULTURAL ROMAN: ”Este un proiect nou, derivat din cel vechi. Un concert deosebit cu melodii in romana si engleza.”

Muzica clasica a mers mana in mana cu bucatele molodvenesti - mamaliga, branza de oi, sarmale, placinte, tocanita si vin. Cei prezenti spun ca atmosfera rustica le-a amintit de copilarie.

“Un eveniment foarte asteptat de mine in aceasta vacanta. Nu se poate explicat, trebuie simtit si trebuie de venit la asa concerte.”

"A fost o experienta inedita. Ma bucur sa vad proiecte de acest gen in care sunt implicati copiii. Ar trebui luati mai mult in seama, investit mult mai mult in educatia copiilor pentru ca sunt viitorul nostru.”

Seara cu muzica din inima Orheiului a fost si o repetitie pentru concertul de astazi de la Sala cu Orga.