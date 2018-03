Pe frig si ninsoare rusii din Republica Moldova au stat la coada minute in sir, la sectiile de votare, ca sa-si aleaga presedintele: "El va fi invingator" - VIDEO

Pe frig si ninsoare rusii din Chisinau au stat astazi la coada la Centrul de Stiinta si Cultura Rusa ca sa-si aleaga presedintele. In mare parte l-au votat pe Vladimir Putin, insa au fost si dintre cei care-si doresc o schimbare. In Moldova au fost deschise 27 de sectii de votare, dintre care 24 in stanga Nistrului.