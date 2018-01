Pe o strada din capitala a fost instalat un cort in care oamenii fara adapost se pot dezmorti: pot bea un ceai si pot lua o gustarica calda

Primul cort pentru oamenii strazii a fost instalat pe strada Haltei aproape de centrul de gazduire. Cortul are o aeroterma unde oamenii se pot dezmorti. Aici oamenii se pot incalzi cu un ceai, dar si cu o gustare calda. Totodata din cauza faptului ca afara temperaturile negative au ajuns ziua pana la minus cinci grade, iar noaptea pana la minus 9 grade, la centrul de gazduire Haltei au fost aduse inca 20 de paturi.

Astfel ca centrul poate deja sa adaposteasca 140 de oameni. Nu se stie daca astfel de corturi vor mai fi instalate si in alte zone din oras. Cert este ca in urmatoarele zile va fi si mai frig. In noaptea de miercuri spre joi vor fi minus 15 grade, acesta fiind cele mai scazute temperaturu din aceasta iarna.

Anterior, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca in cazul in care minimele vor cobori sub minus 20 de grade, in mai multe zone din oras vor fi instalate corturi unde toata lumea se va putea incalzi.