Supermarket cu sicrie, care ajung sa coste 70 de mii de lei, icoane, imbracaminte italiana si pomene. In magazin sunt chiar si sali de priveghi, iar pentru a petrece raposatul pe ultimul drum puteti arenda un Cadillac comandat tocmai din SUA. - VIDEO

Sicriuri de 70 de mii de lei, imbracaminte italiana, sali de priveghi si Cadillac comandat tocmai din SUA. Tot de ce aveti nevoie pentru inmormantarile pompoase, gasiti intr-un supermarket imens deschis in capitala - VIDEO

Supermarketul are patru etaje. Doua dintre ele sunt pentru shopping, iar celelalte pentru ceremonii. Imediat cum intri, iti dai seama ca totul arata ca la un mall obisnuit, doar ca este o liniste de… mormant, pana si cumparatorii vorbesc in soapta. Iar in loc de salile pentru distractii, la primul etaj sunt sali pentru ceremoniile funerare. La al doilea - gasim coroane, cruci si peste 250 de modele de sicrie.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “Cel mai ieftin sicriu in Chisinau e facut din lemn si e imbracat cu material. Asa la noi se face sicrie pentru nou nascuti si se dau gratis.”

Mai urcam un etaj. Acolo urca si preturile - sicriele sunt mai luxoase. Cel mai scump ajunge la aproape 70 de mii de lei, pretul fiind de 124 de ori mai mare decat al celui mai ieftin sicriu.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “E din categoria lux, e facut din lemn curat. -Cate se vand anual? -Anual nu, poate unul in 5 ani. Majoritatea sunt de export, Ucraina, Romania, Rusia.”

Sunt si clienti care isi doresc un design unic pentru locul de veci.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “A fost solicitat sicriu facut din sticla. Curat sa fie din sticla, nu stiu daca asa ceva exista pe lume. Asa niste fantezii.”

Coroanele vin la pachet cu inmormantarea. Clientii pot alege din 500 de modele. Dilema apare cand…

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “Facem inscriptia. Si poezii se intampla ca trebuie de pus pe lenta. Le lamurim ca e lenta si daca scrii mai marunt nimeni nu o sa vada ce ai vrut sa spui.”

Tot la etajul al treilea gasim un alt must-have pentru raposati – imbracamintea. Pentru barbati sunt costume clasice. In cazul femeilor alegerea tinutei se complica.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “Mai mult barbatesti, femeile sunt mai capricioase. E fix ce a fost in magazin. Incaltamintea e linie italiana. Aceeasi calitate, poti sa te imbraci si sa te duci la sarbatoare.”

Si la compartimentul “pomene”, asortimentul este variat. Pentru ca obiceiul moldovenesc spune ca de la inmormantare nu poti merge acasa cu mana goala, familia isi poate umple aici pungile cu de toate.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “Avem farfurii, candele, lumanari, prosoape, perne.”

In loc de obisnuitele cafenele si restaurante din mall-uri, aici sunt sali de priveghi. Acestea pot concura cu usurinta cu salile opulente in care se joaca nunti si cumetrii.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “Avem televizor unde se poate de pus pe flash fotografii, slide show cu decedatul. Avem muzica. Se intampla ca vin pe noapte, pe o zi, doua.”

Si drumul spre poarta Raiului poate fi sofisticat. Cea mai pretentioasa oferta este un Cadillac comandat tocmai din SUA. Inchirierea acestei limuzine negre costa dublu una alba, folosita pentru nunti.

Elena MURAFA, DIRECTOR EXECUTIV: “A fost comandata dupa dorintele si cerintele noastre. Masina e luxoasa, cand doresc sa petreaca decedatul mai ceva decat un catafalg simplu.”

Aceasta afacere cu morti a pornit acum 24 de ani. Patronul, pe atunci student la medicina si practician la Centrul de Medicina Legala, si-a dat seama ca domeniul inmormantarilor este foarte prosper in Moldova asa ca a decis sa-si deschida o agentie specilizata.