Pentru ca vor avea liber pe 9 martie, bugetarii au iesit astazi la munca. Echipa PRO TV a batut pe la usile catorva ministere, dar sefii - iai de unde nu-s. Colegii le-au sarit in aparare: sunt in sedinte sau deplasari - VIDEO

Primul minister la care am mers este cel al Sanatatii si Protectiei Sociale. Cei de la paza ne-au rugat sa asteptam putin. A durat mai bine de 20 de minute. Intr-un final a coborat un angajat care ne-a spus ca ministrul, Svetlana Cebotari este intr-o sedinta si ne-a condus la alti functionari.

Anastasia OCERETNII, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: "Sigur ca este eficient sa lucram sambata, lucram astazi in schimb saptamana viitoare avem patru zile de odihna in care ne vom recupera energia."

Am batut apoi la usa Ministerului Agriculturii. Secretarul a spus ca nu putem avea acces la ministru pana nu luam legatura cu serviciul de presa. Cei responsabili de comunicare sustin ca seful lor este in sediu, dar e si el in sedinta. Angajatii sustin ca sambata e o placere sa lucrezi. Unii isi permit chiar sa se imbrace mai lejer – nu tocmai la cravata.

Dorin ANDOR, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTARII REGIONALE SI MEDIULUI: "Eu as spune ca este o zi obisnuita, astazi ca zi de sambata nu avem planuite iesiri in teritoriu din care motiv ne permitem sa petrecem mai mult timp cu colegii pentru a discuta documentele care sunt in elaborare."

La Ministerul Finantelor, paza ne-a tinut la usa, iar serviciul de presa ne-a spus ca Octavian Armasu nu este in sediu, dar ne-a asigurat ca munceste – intr-o deplasare. Detalii, insa, unde anume e si ce face - nu ni s-au dat.

Am intrat si pe la Primaria Municipiului Chisinau, dar de Silvia Radu nu am dat acolo. Purtatorul sau de cuvant ne-a spus scurt – este pe teren.

Vadim BRANZANIUC, PURTATOR DE CUVANT PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU: "Ziua de astazi chiar nu se simte nici o diferenta, se lucreaza in regim obisnuit. Cat priveste la general ziua de sambata evident ca oricine ar dori sa o organizeze altfel insa vom avea 4 zile libere saptamana viitoare este justificat acest fapt."

Astazi s-a muncit pentru ca pe data de noua martie, bugetarii sa stea acasa. Si asta intrucat opt martie, care traditional e zi libera va fi joi – asa ca angajatii vor avea asigurata o minivacanta de patru zile. Guvernul a mai decis ca anul acesta si zilele de 30 aprilie, 24 decembrie si 31 decembrie sa fie zile de odihna.