Pentru multi barbati Ziua Indragostitilor incepe cu o vizita la... florarese. De dimineata erau cozi peste tot unde se vindeau flori, iar buchetele s-au dus ca pe banda rulanta - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Dis-de-dimineata, barbatii au facut coada la buticurile cu flori. In functie de buget, acestia au ales sa-si rasfete jumatatea cu un singur trandafir sau cu buchete intregi.”

“Pentru Moldova noastra cam prea scumpe.”

“Pentru cine ati cumparat florile? Pentru prietena mea. Cat ati scos din buzunar? Aproape 300."

“Pentru sotie. Am primit salariul si am hotarat sa cumpar ceva.”

In ziua in care dragostea pluteste in aer, siropoasele declaratiile de iubire au curs din plin. Acest barbat confirma ca sentimentele raman intense si dupa o casnicie de un sfert de secol. De 14 februarie a decis sa-i cumpere sotiei tocmai trei buchete.

“Dragostea pret nu are. Vreau sa o felicit cu ziua indragostitilor. O iubesc foarte mult.”

"O masa frumusica, un pahar de sampanie, cu o bucatica de tort.”

Sfantul Valentin este prilej de sarbatare nu doar pentru indragostiti. Aceasta femeie si-a propus sa-si spurprinda fiica si prietena.

“Pentru fiica mea, pentru ca astazi totusi e ziua dragostei. Acesta pentru o prietena sa o fac fericita. Macar astazi daca nu in fiecare zi.”

Comerciantii spun ca preturile au ramas neschimbate. Chiar si asa, acestia se plang ca nu prea sunt clienti.

“De la 100 in sus. Compozitiile ajung si pana la 500, 600 lei. Crizantemele sunt mai mult intrebare pentru doamne si trandafirii."

Din toata diversitatea de buchete, unele sunt concepute special pentru a fi daruite barbatilor. Aceasta florista a realizat zeci de compozitii pentru ziua indragostitilor destinate domnilor.

Constanta GONCIAR, FLORISTA: ”Asta l-am facut pentru un barbat. Sunt sticlute cu alcool, sunt pline. Desigur am adaugat si acele inimioare.”

Batalia s-a dat nu doar pentru flori, dar si pentru un loc la restaurant. Rezervarile s-au facut cu aproape o saptamana inainte. Daca incercai azi sa gasesti o masa, majoritatea administratorilor iti spuneau ca...

“Nu facem rezervari cu parere de rau. Cu jumatate de ora inainte sunati si daca vom avea locuri atunci da.”

Infuienta sarbatorii de peste ocean prinde radacini tot mai adanci in tara noastra. Intrebati de ce Sfantul Valentin si nu Dragobetele, unii gasesc cu greu o explicatie.

“Din pacate nu stiu raspuns la intrebarea aceasta.”

Sarbatoarea Sfantului Valentin isi are originea in Evul Mediu. Valentin a fost un preot crestin, care obisnuia sa organizeze ceremonii de casatorie pentru tinerii crestini, persecutati de Imperiul Roman. In zilele noastre acesta este considerat protectorul indragostitilor.

Reporter: Loreta LISNICImagine: Gheorghe SPRINCEANA