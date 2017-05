Pentru zeci de elevi din tara, ultimul sunet a fost unul trist. Institutiile de invatamant nu vor mai exista de la anul, iar ei vor trebui sa mearga la scoala in alte localitati: "Regret ca voi pleca" - VIDEO

Momentul a fost unul trist pentru elevii si profesorii scolii primare din Meleseni. Cei 36 de copii au facut astazi ultima ora de dirigentie aici.





"Regret ca voi pleca din scoala asta, aici e mai bine ca acolo, invatatori mai buni, am petrecut patru ani aici”

"Toti prietenii o sa se duca in alta scoala, o sa ne intalnim dar scoala acesta o sa ramana singura fara copii”

"Nu-mi place la alta scoala mai bine raman aici”, e mai bine aici.”

Institutia a devenit scoala primara anul trecut, asa cum clasele gimnaziale au fost inchise din cauza numarului mic de elevi. Si in cele primare erau putini copii, iata de ce elevii dintr-a intaia faceau orele cu cei de a treia, iar cei din a doua cu clasa a patra.

Maria CHICU, INVATAROARE DE CLASELE PRIMARE "Foarte complicat sa muncesti cu doua clase concomitent si pentru invatatori si pentru copii, sunt subiecte diferite, varste diferite e greu sa mentii disciplina”

De la intai septembrie, elevii vor merge la scoala din satul vecin la 2 km distanta, ceea ce ii nemultumeste pe parinti.

"E problema pentru copii dar si pentru parinti, stiti copii se duc, drumul e lung e periculos,am 59 de ani si copii si nepotii au invatat dar m-am gandit ca va ramane satul fara scoala” VOX,,Ne pare foarte rau, aici copii au invatat, aici s-a construit asa scoala frumoasa, aici erau toti anustri acolo, se unesc cu alt sat nu stii care e mai mare si care e mai tare.”

Elevii de gimnaziu din Meleseni, care in acest an au mers la scoala in satul vecin, Tibirica, spun totusi ca schimbarea nu a fost atat de grea.

"A fost un an perfect nici nu am observat schimbarea in noua scoala.”

"Venim cu colegii din Meleseni, avem companii pe drum”





Primarul afirma ca, cel mai probabil, cladirea scolii va gazdui un centru pentru batrani.

Valeriu ZUBCO, PRIMAR MELESENI “Din lipsa copiilor din sat, tinerii pleca la munca peste hotare asta e situatia in Moldova, e foarte dureros” in satul vecin s-a construit o scoala care ofera toate conditiile”

Decizia de a inchide scoala a fost luate de consiliul raional. De cand a inceput procesul de optimizare a institutiilor de invatamant, 9 scoli au fost inchise in raionul Calarasi.