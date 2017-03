Pereti murdari si jerpeliti, miros insuportabil si calorifere ruginite. Conditiile dezastruoase din unele blocurile sanitare din cateva spitale raionale din Moldova - VIDEO

Asa arata un veceu de la spitalul raional Ungheni. Multi pacienti care au intrat in toaleta au fost practic alungati de un miros groaznic care se simte de afara.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Aceasta toaleta arata ca un adevarat focar de infectie. In afara de faptul ca peretii sunt murdari si carpiti, aici nu gasesti lucruri elementare cum ar fi sapun sau hartie igienica. Totusi, administratia sustine ca pacientii au parte de conditii mai bune in veceurile din interiorul spitalului. “

Am aflat despre conditiile groaznice de la un pacient, care a preferat sa ramana in spatele camerei. El ne-a mai spus ca ar fi fost trimis de medici la aceasta toaleta pentru a colecta analize, lucru greu de facut in asemenea conditii. De partea cealalta, cei din administratie spun ca aici se face ordine, insa pacientii sunt cei care nu stiu sa pastreze curatenia.

Ghenadie SERBUL, VICEDIRECTOR SPITAL RAIONAL UNGHENI: “Asta tine de cultura oamenilor…"

Vicedirectorul spitalului mai spune ca lucrurile ar sta cu totul altfel si privind locul unde pacientii pot colecta analize.

“ Este un veceu special … “

Potrivit administratiei, in toate sectiile recent a fost facuta reparatie, iar pacientii se pot folosi de blocuri sanitare noi.

Totusi, aceste toalete sunt destinate pacientilor internati in spital. Oamenii care vin pentru diverse proceduri sau investigatii sunt nevoiti sa mearga la veceul de afara. Si la spitalul din Straseni au fost semnalate nereguli de catre unii pacienti. Acestia ne-au expediat imagini din sectia de pediatrie si spun ca baia unde sunt nevoiti sa faca dus este in conditii, putin spus, nu prea bune. Faianta de pe pereti sta sa cada, iar robinetul si caloriferele sunt ruginite.

Directorul institutiei ne-a asigurat ca acolo s-au facut reparatii cosmetice. Pentru renovarea totala a blocului sanitar nu sunt bani.

In schimb, spune directorul, s-a reusit recent renovarea saloanelor, unde sunt internate mamele cu micuti. In ultima vreme, inaugurarile de sectii s-au tinut lant. Chiar si asa, conditiile dezastruoase din spitale raman o probelema nerezolvata a sistemului medical de la noi. Autoritatile, care de fapt ar trebui sa caute solutii, dau din umeri si spun de fiecare data ca nu ajung bani.