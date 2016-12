Peretii care, pentru zeci de jurnalisti moldoveni, le-au tinut loc de o a doua casa, au fost facuti una cu pamantul. Ce a mai ramas din caminul nr. 6 al USM-ului - GALERIE FOTO

Patru camine ale Universitatii de Stat urmeaza sa fie demolate. In locul lor vor aparea altele private, dar si un bloc de locuit. Totul in urma unui contract de investitii intre o firma de constructii si Universitatea de Stat. Contractul de investitii a fost semnat in 2014.

Anterior, compania de constructii care a castigat licitatia s-a angajat sa faca modernizari la USM, in valoare de 75 de milioane de lei, iar in schimb, companiei i se permite sa ridice constructii pe doua terenuri cu o suprafata totala de 1,8 hectare, amplasate pe strada Pan Halipa si Gheorghe Casu.