Peste 11 mii de km in 66 de zile, 16 tari vizitate cu 250 de euro in buzunar. Asa arata in cifre calatoria lui Vladislav Pusnei, moldoveanul care a descoperit Europa, pe doua roti: "Felul meu de a petrece vacantele" - VIDEO

Un tanar din Leova, student si in viitor cel mai tare medic veterinar din Moldova - asa se prezinta Vladislav celor care-l intalnesc pentru prima data. Cei care au auzit insa de el, il stiu drept primul moldovean care in vara lui 2017 a calatorit prin Europa pe bicileta. Nici in aceasta vara nu a stat acasa si a pornit la pedalat in nordul, vestul si sudul Europei. Startul l-a dat pe 4 iunie, dupa ce si-a incheiat sesiunea la facultate.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Trebuie sa aiba o putere de caracter sa lase totul balta si sa porneasca. Este foarte greu sa lasi tot ce faci zi de zi si sa pleci.”

Cu o luna inainte de a porni in calatoria nebuna, Vladislav si-a luxat glezna la cursurile de judo. Dorinta de aventura a fost insa mai puternica decat durerea de picior.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Asta nu m-a oprit. Mi-am dorit tot timpul, sa calatoresc pe bicicleta, e felul meu de a petrece vacantele.”

Dupa sine a tarait un bagaj de peste 40 de kg. Insa, dupa zona friguroasa a Suediei, a lasat hainele groase, care spune el, ii facea caruta prea grea.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”O geanta ca sa pastrezi foto aparatul, sa tii banutii, incarcatoarele. Ai nevoie de un vitezometru. O gentuta in partea dreapta ca sa-mi pun bomboanele in timpul mersului. Aici am doua bidoane pentru apa. Trusa medicala pe care din fericire nu am folosit-o. In cealata geanta am avut cortul si hainele pentru dormit. In spatele scaunului am avut setul meu de vulcanizare si o pompa. In buzunarele astea tineam pasaportul, cheite pentru bicicleta. Deasupra a fost mereu salteaua plus sacul de dormit.”

In dreapta biciletei era “bucataria”. Cand punea cortul in camp, avea acolo cele necesare pentru a-si pregati hrana.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Aceasta este un vas unde faceam mancarea. Aici aveam un arzator care se conecteaza la butelia de gaz, dupa care se fixeaza si poti sa incalzesti apa. Nucile pe care le-am avut mereu, orezul, hrisca, conservele, fructele, legumele.”

In cei peste 11 mii de km pe doua roti, Vladislav a facut fata unor conditii meteo extreme. De la vant, ploaie si frig in cel mai nordic punct al Europei, pana la temperaturi extreme de peste 40 grade.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Era teribil. Ploaia sufla din toate pratile, devine insuportabila calatoria pe bicicleta.”

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”La sud insa am avut temperaturii intre 30-45 C. A fost dintr-o extrema in alta. In Perinei am avut o portiune de drum in care trebuia sa merg pe ceata, nu puteam sa vad ce se intampla dupa 10m.”

A adunat leu cu leu din banii pe care ii primeste muncind la o gradina zoologica, dar si din meseria de model. Spune ca experienta de anul trecut l-a invatat ca daca exista oameni, poti sa traiesti si fara multi banuti.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Mi-am facut un cont bancar pe care am strans doar 40 de dolari, iar oamenii pe care i-am intalnit mi-au oferit peste 200 de euro.”

Tot oamenii, dar mai bine zis moldovenii din diaspora si-au deschis usa casei pentru al gazdui. In total opt familii i-au spus “Bine ai venit” biciclistului.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Familia moldovenilor din portugalia, m-au gazduit la ei timp de 3-4 zile. Datorita lor am gasit autobuz, m-au ajutat cu mai mult de 60 de euro ca sa-mi cumpar biletul. Am fost invitata la ambasada Portugaliei, unde am fost recunoscut ca primul moldovean care face turul Europei pe bicicleta.”

Vladislav a apelat si la ospitalitatea localnicilor.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Venea ora 7-8 seara, eu oboseam, ajungeam intr-un oarecare sat si pur si simplu bateam in usa, aninam cainele sau ii vedeam prin ograda si intrebam: Ma lasati va rog sa stau pentru o zi la voi. Omenii in Europa sunt foarte receptivi.”

In aceasta calatorie, tanarului i-a aparut o idee nastrusnica, pe care a si pus-o in practica. Si-a dat jos hainele si a pozat nud in cinci cele mai cunoscute orase ale Europei: Sankt Petersburg, Stockholm, Amsterdam, Copenhaga si Paris.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Suntem nelimitati sa facem ce vrem. Toate pozele erau facute de oameni care mergeau pe alaturi si de oameni care pur si simplu au zambit si au zis...bine ok, cum vrei sa ti-o fac, vrei sa-ti fac o suta sau numai una.”

S-a intors acasa cu bagajele pline cu amintiri, prinse in mii de fotografii. Obiecte nu si-a cumparat. Tot ce ii aminteste de aventura verii este o pietricia la gat, primita in dar de la un vanzator din Berlin.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Mi-a spus ca e o piatra care o sa-mi pastreze energia toata viata, dupa spusele lui o sa fiu mereu puternic si o sa-mi pastreze energia toata iata.”

In cele 16 tari, biciclistul moldovean spune ca a incercat sa fie un “ambasador” bun pentru Moldova.

Vladislav PUSNEI, BICICLIST: ”Cand le spuneam ca sunt din Moldova, ei spuneau aaa tara aia la care dau voturi la Eurovision...”

Pe 16 august a tras linie vacantei: 66 de zile, 11.200 de km, 16 tari, doua maini batute de atat drum si o casca ciuruita de vreme.Dupa experienta din vara trecuta, visatorul pe doua roti a scris o carte “Incet, dar sigur”. Spune ca vrea si de aceasta data sa-si astearna povestea pe foaie. Din toamna Vladislav isi va continua studiile la facultatea de medicina.