Peste 1400 de observatori vor monitoriza alegerile locale din 20 mai, dar si mersul scrutinelor din cele 7 localitati din tara - VIDEO

Pentru scrutinul din 20 mai, CEC-ul a acrediat 738 de observatori.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: „ Comisia Electorala Centrala a acreditat 51 de observatori internationali si 687 observatori nationali. Termenul limita pentru de depunere a cererii este cu 7 zile inainte de alegeri. „

Observatorii internationali au fost inaintati de catre ambasade, cum ar fi cea a Turciei, Austriei, Germaniei si a Statelor Unite. Iar din cei 687 de observatori nationali, 375 sunt reprezentantii organizatiei neguvernamentale Promo-LEX. Totodata, Consiliul Electoral de Circumscripitie a acrediat alti peste 668 de observatori. Acestia au acces la toate informatiile cu caracter electoral, listele electorale ori procesele-verbale.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: „ Pot merge la biroul electoral atat in ziua alegerilor, cat si cu o zi inainte.„

Observatorii acreditati pot monitoriza si numararea voturilor, dar au si dreptul sa filmeze ori sa fotografieze procesul electoral si sa depuna sesizari, in cazul in care au depistat nereguli. Totodata, regulamentul spune ca observatorii nu au voie sa se implice in niciun fel in cadrul scrutinului si sa poarte simboluri ale unor candidati. In caz contrar, acestia vor fi lipsiti de acreditare.