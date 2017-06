Petrecere deschisa publicului, in Palatul Primaverii din Romania, fosta resedinta a sotilor Ceausescu care acum cateva decenii era unul dintre cele mai pazite locuri din Romania: "E in dezacord cu lumea de azi"

Dupa ce anul trecut RAPPS a deschis portile vilei pentru vizitatori, palatul a gazduit vineri seara, in premiera, o petrecere deschisa pentru oricine.

Muzica si dansul au avut loc in gradina fostei resedinte, iar cei care au platit in plus au facut tururi private prin camerele fostului dictator roman.

Altadata pazit cu strasnicie si inaccesibil ochilor muritorilor de rand, Palatul Primaverii, fosta resedinta a sotilor Ceausescu, a ajuns sa gazduiasca in prezent petreceri deschise publicului larg.

In urma cu cateva decenii, acest palat era unul dintre cele mai pazite locuri din tara, chiar si accesul pe strazile din imprejurimi era restrictionat atat pentru pietoni, cat si pentru masini. Anul trecut, autoritatile au deschis portile palatului pentru vizitatori, iar acum se organizeaza si petreceri.

Ideea i-a contrariat pe multi, insa sute de persoane au dat curs invitatiei.

"Parca e un dezacord cu lumea de astazi si ceea ce se intampla in trecut", este de parere o femeie.

Altii au fost insa fascinati sa patreaca intr-un astfel de loc controversat, legat de familia Ceausescu.

"Ideea ca esti aici, unde a fost si el, este destul de misto pentru noi, tinerii", spune o tanara din Romania.

Cel mai ieftin bilet de intrare a costat 50 de lei, iar cei care au vrut sa aiba parte si de un tur privat prin palat au platit cu o suta de lei in plus.

Evenimentul a fost organizat de o firma privata care a inchiriat locatia de la RAPPS.

Vlad Mihalachioiu, organizator eveniment: "Am inceput discutia si in doua saptamani am fost acceptati."

Roxana Iliescu, ghid RAPPS: "Singura conditie este sa fie o petrecere de culturalizare si socializare. Acesta este primul eveniment deschis publicului larg care are loc in gradina palatului."

Construita in 1965 din ordinul direct al lui Nicolae Ceausescu, vila a fost pregatita pentru vanzare in 2014 de RAPPS, insa autoritatile s-au razgandit. In prezent, palatul este deschis publicului de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 si 17.00.