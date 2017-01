Pietonii in lupta cu ghetusul. Zeci de oameni au ajuns la spital in ultimele zile cu fracturi dupa ce au cazut pe gheata - VIDEO

Drumul din club pana acasa a fost destul de dureros pentru acest tanar, care a ajuns la spital cu o fractura la picior. Cazatura a fost atat de puternica incat acum asteapta sa i se faca o interventie chirurgicala.

"M-am alunecat pe gheata si am cazut jos. Piciorul s-a dus rau si s-a rupt osul. Nu am simtit am ametit pe cateva secunde. Maine am operatie si inca o luna in ghips. Se intampla c epot spune. Iarna, ghetus.”

In ultimele trei zile, la spitalul de Urgenta din capitala s-au adresat aproape 70 de persoane dupa ce au cazut. 25 au fost internate.

Igor CUROV, SEF DEPARTAMENTUL DE MEDICINA URGENTA "Din cauza ghetusului cu parere de rau noi avem doi decedati la moment de la inceputul sezonului rece. Da asta e traumatism stradal care a avut loc in strada in municipiul Chisinau. Majoritatea din ei sunt cu traumatisme aparatului locomotor si traumatisme cranio-cerebrale.”

Cu fracturi si cateva traumatisme a ajuns la spital astazi si o femeie, care a fost lovita pe o trecere de pietoni de un taxi.