PMAN a devenit un mare teren de joaca. Sute de copii au dat navala la o competitie iute - pe doua roti. Picii s-au intrecut pe biciclete, iar cei care au ajuns primii la finish, au primit cate o medalie - VIDEO

“Am inteles ca toti azi sunt castigatori si daca participi intotdeauna esti invingator.”



Pornind de la aceasta idee, sute de copii s-au aventurat astazi intr-o cursa inflacarata pe doua roti. Micutii au concurat cu semenii de aceeasi varsta.

“Eu pedalam tare cand a dat startul, eu putin nu puteam sa cotesc, m-a intrecut un baietel si iata am fost al doilea.”

Sofia Prisacaru a fost ceva mai agera. Le-a intrecut pe toate celelalte fete de varsta ei, la cursa de 800 de metri.

Sofia PRISACARU: “Voi sarbatori ca o sa mai pedalez o data sau chiar de mai multe ori.”

“-Ati retrait fiecare moment, fiecare pedalare. -Da, am si strigat. - Cum ati strigat? - Sofiaaaa.”

Concurentii spun ca s-au dedicat trup si suflet competitiei. Exact ca niste profesionisti, au inceput antrenamentele din timp... in curtea blocului.

“-Ai obosit? - Da. - Ce a fost cel mai greu? - Sa dau din pedale.”

“Multa adrenalina. Cel mai greu a fost la cotituri, pentru ca imi era frica sa nu fiu lovit de altii.”

“Pedalam cu toata forta. Credeam ca voi castiga, dar nu am reusit. Poate la anul. Ma voi mai antrena.”

Parintii, imbujorati, au privit cu bucurie in ochi cum odraslele lor pedaleaza fericiti.

“Pentru ca el sa stie ca parintii ii sunt mereu alaturi si il sustin.”

“Daci faci sport, faci de toate si noua ne place.”

“Noi suntem de fapt o familie sportiva, facem jogging, alergam si el cu bicicleta si de aici toate deprinderile astea.”

Am intalnit si copii, carora ambitia le curge prin sange. Iulia Brihunet face astazi 11 ani. Participa pentru ca...

Iulia BRIHUNET: “Pur si simplu eu intotdeauna castig, pentru ca eu cred in mine si mie foarte tare imi place pe role sa am dau si pe bicicleta.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Cât a ţinut cursa, întreaga piaţa a fost închisă. Asa ca astăzi, poate mai mult ca niciodata, şoferii prinsi in ambuteiaje i-au privit cu invidie pe ciclişti.”

SOFER: “Ambuteiajele se fac special, sa se duca benzina mai multa, ca statiile peco tot ale lor sunt.”

Evenimentul este la cea de-a doua editie.

Tatiana TUTUNARU, ORGANIZATOR EVENIMENT: ”Ne dorim sa crestem o noua generatie sanatoasa, copii care sa iubeasca mersul pe bicicleta si sportul in general si care sa ajunga sa il foloseasca ca mijloc de transport in comun. - In Chisinau? - In Chisinau, speram sa avem infrastructura necesara.”

Kids Criterium precedeaza evenimentul ciclist de maine. Tot in Piata Marii Adunari Nationale, va avea loc o cursa, de aceasta data pentru maturi.