Aliniati perfect pomii unei livezi de mere dintr-un sat din Criuleni trebuie legati ca sa nu se rupa de la greutatea fructelor. Agricultorul spune ca are atata roada datorita noii tehnologii pe care o utilizeaza - VIDEO

"Pe unde canti pe unde o gluma si trece ziua mai repede."

Culesul merelor la Cosernita se apropie de final. Desi este doar la al doilea an de recolta, proprietarul livezei se bucura de o roada bogata.

Vitalie BOSTAN, INGINER SEF: "Nici nu ne-am asteptat la atata roada cat am strans anul acesta. Anul trecut am strans pana la 10 tone la hectar, anul acesta am depasit si 40 de tone la hectar. Trebuie sa legam pomul ca sa nu cada jos. La un hectar avem 3906 de pomi."

Muncitorii spun ca este o placere sa culeaga merele pentru ca ajung in lazi care sunt miscate de un tractor.

"Le luam frumusel si le punem in lada."

"Ca sa nu le lovim luam cate 2-3 atent. Toamna se numara bobocii."

"Sunt tare frumoase le luam le aranjam.Daca are ceva marul le dam la suc."

Lazile astea au cozi elastice care se dau intr-o parte. Lazile sunt facute special ca sa nu se bata marul.Nu mai folosim caldari. Livada superintensiva inseamna si o densitate de pomi la hectar.

In aceasta livada pomii sunt plantati la aproximativ 80 de centimetri unul fata de celalalt ceea ce duce la o productie mult mai mare. De exemplu, de pe acest pom vor fi culese in jur de 10 kilograme de mere."Copacii sunt imbracati cu fructe pentru ca in livada sunt aplicate cele mai inalte tehnologii, spune inginerul sef al companiei. Pentru a nu depinde de stropii de ploaie langa livada a fost amenajat un bazin de unde apa este pompata direct la radacina copacului.

Vitalie BOSTAN, INGINER SEF: "Avem tubul de picuratoare cu ajutorul caruia irigam copacii. Are gauri la fiecare 40 de cm lacare din fiecare gaura obtinem un 1,6 litri de apa."

Totodata, cu un aparat special se masoara si umiditatea solului.

Vitalie BOSTAN, INGINER SEF: Pe langa plasa antigrindina, printre pomii aliniati prefect agricultorul a intins pe pamant, acum doua saptamani, o noua plasa adusa din Italia.

Vitalie BOSTAN, INGINER SEF: "Este o plasa care reflecateaza razele solare si cu ajutorul ei se inroseste marul mai tare si mai repede. La anul avem planuri sa punem la toate cinci hectare plasa aceasta ca sa avem un mar mai rosu si sa-l vindem mai scump."

Merele culese vor ajunge in frigidere.

Vitalie BOSTAN, INGINER SEF: "Si la Rascani si la Edinet, unde gasim. Ca iarna pretul se ridica mai bine la mere. O sa le exportam unde vom avea mai mari cerinte."

Reprezentantii Asociatiei Producatorilor si Exportatorilor din Moldova spun ca din cauza ingheturilor din aceasta primavara producatorii de fructe din mai multe tari din Uniunea Europeana dar si Rusia au inregistrat pierderi. Astfel ca producatorii moldoveni au sansa sa exporte mai mult.

Iurie FALA, DIRECTOR EXECUTIV ASOCIATIA ”MOLDOVA FRUCT”: ”Se atesta o reducere, spre exemplu, la mere in UE de minus 23%, dar datele nu sunt finale pentru ca au mai avut ploi cu grindina in luna august in raionale producatoare de din nordul Italiei unde se produc cantitati de mere in aceasta regiune. Polonia a avut de suferit minus 30%.”

In schimb in tara avem o recolta mai bogata decat anul trecut, spun specialistii.

Iurie FALA, DIRECTOR EXECUTIV ASOCIATIA ”MOLDOVA FRUCT”: ”Pentru Republica Moldova anul acesta estimam o recolta de 430 de mii de tone de mere care este de plus 26% fata de anul precenta. Este o sansa a oportunitatilor pentru producatorii si exporatorii de fructe din Republica Moldova.”

Un kilogram de mere in acest an porneste de la 6 lei.