Pompierul ranit in urma interventiei de dupa explozia de la Rascani, vizitat la spital de seful IGSU - GALERIE FOTO

Medicii de la Spitalul MAI sustin ca in scurt timp salvatorul va putea reveni la munca, fara niciun fel de sechele.

Patru persoane si-au pierdut viata, iar altele opt au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata seara, 6 octombrie, intr-un bloc de locuit cu 20 de etaje de pe bulevardul Moscovei din sectorul Rascani al capitalei. Printre raniti, in stare grava la spital, se afla si proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia.