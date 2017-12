Porci blocati in vama Albita de doua zile din cauza unui act: urmau sa ajunga din Romania in Republica Moldova. Motivul pentru care acum porcii nu pot fi transportati nici la noi si nici peste Prut

Un camion plin cu porci este blocat, inca de sambata, la Albita, in zona neutra dintre Romania si Republica Moldova. Animalele trebuiau sa ajunga la un abator din Republica Moldova, insa nu pot trece granita deoarece exportatorului ii lipseste un act. Nu pot fi nici intoarse in Romania, din cauza alertei de pesta porcina. Pana la lamurirea situatiei, porcii vor ramane intr-un adapost din zona libera. Contactati de Pro TV responsabilii de la ANSA ne-au spus ca porcii insa stau in vama, insa vor reveni cu mai multe informatii dupa masa.