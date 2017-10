Portile unor biserici de la noi din tara se deschid si fara bani. Parohul unui lacas din orasul Rezina nu percepe taxe, iar biserica arata mai modest in comparatie cu cele, in care sunt taxe: "Mai bine facem o pomana la o casa de copii" - VIDEO

Portile unor biserici se deschid si fara bani. Se intampla la Rezina, unde parohul unui lacas din oras nu percepe taxe. Oamenii lasa atat cat pot pentru o lumanare sau pentru o slujba. La fel este si in satul Mihuleni, Soldanesti. Preotii spun ca bisericile lor arata mai modest in comparatie cu cele, in care sunt taxe, iar uneori pentru a le intretine sunt nevoiti sa scoata bani din buzunar sau sa ia credite.