Pot avea carduri bancare la doar 7 ani si dormi intr-un pat cum numai in filme vezi. La expozitia pentru copii deschisa la Moldexpo au fost prezentate si servicii pentru toate mofturile si bugetele - VIDEO

Nicoleta Rosca a iesit astazi de la Expo Kids cu primul sau card bancar. Dupa ce mama sa a aflat despre noul serviciu al bancii, care a inceput sa elibereze carduri bancare si pentru copii, a hotarat sa-i faca fiicei un cadou.

“A fost alegerea ei. Este o metoda, interesant si foarte utila la noi.” Cum arata el? Iti place- Da.”

Odata ce merg in clasa intai picii deja pot avea propriul card, spune Eugenia Cosor cea care a elaborat acest produs. Iar parinti pot verifica toate operatiunile si pe ce au fost cheltuiti banii in cazul in care copilul plateste cu cardul.

Eugenia COSOR, MANAGER DE PROIECT: “Copii sunt responsabili deja. Parintii le stabilesc limita de sine statator. Limita poate ajunge pana la 5 mii de lei. Valuta poate fi in lei, dolari sau euro. Daca sunt copii peste hotare e foarte ok.”

Pentru a atrage atentia copiilor dar si a parintilor, comerciantii au venit cu idei originale. Acestia au scos in vanzare dormitoare in forma de masini sau in forma de casute.

Virgiliu GALAJU, DIRECTOR COMPANIE: “Compania noastra a venit cu patucuri confectionate din lemn natural, vopsite cu vopsea ecologica din Europa. Copilul sa aiba un somn linistit sa vada casa lui, el este stapanul casutei proprii.”

Picii care isi doresc sa atraga privirile atunci cand ies in strada, s-au oprit pe la standurile de haine. Mai nou producatorii autohtoni le propun parintilor sa se imbrace aproape la fel ca si copii lor.

Tatiana MARANDIUC, DESIGNER: “Aceste hainute sunt un set, mama copil care daruie, emotii. Ea se duce la plimbare si uitativa cat de dulce este si cand vine tati si-i vede asa frumosi. -Cat costa?-350 de lei. ”

In timp ce parintii aveau grija cumparaturilor, copii explorau zonele de joaca. Unii s-au simtit ca in desenul animat Masa si Ursul, jucanduse in spatiu amenajat ca in poveste.

“O ambulanta stricata. Cand cineva se lovea, masa se ducea la lupi si lupii veneau la urs ca sa-l ajute.”

Unii vizitatori spun ca au venit mai mult cu privitul altii au gasit cate ceva pe plac si dupa buzunar.

“Am vazut foarte multe lucruri utile. -Ati ales ceva pentru fetite? -Spune tu ce ai ales? -Ochelari.- Sunt preturi acesibile. Sunt si preturi exagerate si oamenii sunt diferiti. Care au portmoneul plin si mai putin plin.”

“Mai cautam mai vedeam, interesant. Sunt singura ca daca vin cu un copil raman cu nimic in buzunar. Am avut comenzi, jucarii care se promoveaza pe Youtube.”

“-Ce carte ai ales?Banda celor sase ciori. Imi plac cartile de aventura. Am citit ca este despre un hot caruia i se propune sa dea lovitura.”

In acest an la expozitie participa peste 80 de agenti economici in mare parte producatori autohtoni. Targul va fi deschis si maine.