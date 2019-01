Povestea unei tinere din Anenii-Noi, care cu putina rabdare si imaginatie, transforma canile in adevarate obiecte de arta: modeleaza argila polimerica asa incat aceasta ajunge sa reprezinte flori sau papusi - VIDEO

Este un an de cand Cristina Dobanda isi pune imaginatia in decoratiuni si bijuterii. Da culori canilor albe, asa incat pe ele apar flori sau papusi.

Cristina DOBANDA: “Aceasta idee a fost un vis inca din anii studentiei. Imi placeau foate mult bijuteriile din argila polimerica, la moment dat am zis de ce sa nu incerc si eu?”

Abia in concediul de maternitate a reusit sa-si vada visul implinit. A inceput din curiozitate, dar a devenit cea mai importanta ocupatie.

Cristina DOBANDA: “Lucrez in fiecare zi la asta. Sunt inspirata, motivata si au mai si aparut si multe comenzi.”

Pentru a realiza un astfel de ornament e nevoie doar de rabdare si o bucata de argila, spune Cristina.

Cristina DOBANDA: “E foarte usor de modelat, este ca plastilina. Ma inspir mai mult din internet. Compozitiile florare sunt preferatele mele.”

Numara mai mult de 100 de cani decorate cu argila polimerica, iar pe langa ele mai confectioneaza si bijuterii.

Cristina DOBANDA: “Butoniera pentru nunta. Aici sunt primii cercei care I-am facut. Acum sigur I-as face altfel.”

Despre frumoasele lucrari au auzit si moldovenii stabiliti peste hotare, iar ca sa fac un ban in plus accepta comenzi pe care le executa in doar cateva ore.

Cristina DOBANDA: “Am avut foarte multe solicitari si in Romania, Irlanda si America.”

Cristina isi daruieste o buna parte din timp muncii, si mai are un vis – sa transforme pasiunea in afacere.