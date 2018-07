Povestea unor soti din Ciadir-Lunga care dupa 20 de ani de munca si-au vazut visul cu ochii: si-au deschis o mini-fabrica de cusut si confectioneaza lenjerie de pat - VIDEO

Valentina Casarnaia a lucrat toata viata in domeniul textilelor. Initial era vanzatoare de stofe si draperii, iar acum coase lenjerie de pat. Dinbntr-un grant de 3 mii de dolari primit de la europeni, ea si-a cumparat masini de cusut.

Vera CASARNAIA, ANTREPRENOARE: “Individualitatea afacerii mele este ca atelierul se va afla pe teritoriul pietii. Mereu va fi un flux mare de cumparatori.”

Desi si-a deschis atelierul acum cateva luni, spune ca are o comanda destul de mare chiar de la primarie. Trebuie sa coase peste 500 de set-uri de lenjerie de pat pentru gradinitele din Ciadar Lunga.

“Cersafurile sunt deja gata. 50 de seturi sunt deja cusute. Acestea sunt pentru gradinita “Sirtmacia” din orasul Ceadir-Lunga, iar aceasta este o fata de perna.”

Vera CASARNAIA, ANTREPRENOARE: “Stofa o cumpar din Turcia, deoarece stofa turceasca este cunoscuta pe piata. Creton, satin si satin-matase, trei materiale care sunt din bumbac naturale.”

Desi mini-fabrica nu este foarte mare, acum fiind doar trei angajt, femeia spera ca se va extinde cand vor creste comenzile.

Vera CASARNAIA, ANTREPRENOARE: “Eu cred ca datorita faptului ca suntem pe piata, o sa fim observati si plus am un magazin in care se vor vinde produsele fabricate. Acolo voi primi comenzi, iar aici vom executa comanda.”

Vera Casarnaia spune ca a reusit totul datorita sotului care o incurajeaza si ii este mereu alaturi.

Andrei CASARNII, CROITOR: „Aici totul este usor in utilizate. Impingi si el taie. Trebuie de la inceput sa masori, dupa marimile de care ai nevoie. Apoi tragi aceasta stofa si gata, mult lucru nu trebuie ”

Impreuna fac o echipa, el este croitor si este fericit ca poate lucra alaturi de sotia sa.

Andrei CASARNII, CROITOR: “La inceputl anilor 2000 ea se ocupa cu vanzarea stofei si cosea lenjerie de pat acasa. Lucra pe o singura masina de cusut veche si era foarte complicat, pana la 1 – 12 de noapte lucra.”

Aceasta femeie este angajata la mini-fabrica sotilor Casarni si spune ca-i place ce face si este multumita si de conditiile de munca.

“Aici sunt doua ace daca se observa, ea deodata face doua linii. Ca sa cosi o cuvertura, ca timp iti iese mai repede pentru ca face doua linii concomitent.”

Antreprenoarea isi doreste ca pe viitoor mica sa afacere sa se extinda si sa devina lider pe piata din sudul Moldovei.