Misterele Egiptului Antic le puteti afla acum, daca treceti pragul muzeului de istorie din capitala: "-Cine esti tu? -Dima. Sunt faraon"- VIDEO

Pasionati de faraoni si dornici sa cunoasca legendele unei civilizatii apuse, dis-de-dimineata zeci de oameni au venit la muzeul de Istorie din Chisinau, unde astazi a fost deschisa Expozitia “Secretele Egiptului Antic.”

Excursia incepe cu prezentarea celor mai cunoscute notiuni din Egiptul antic - piramidele din Gizeh, dar si marele sfnx.

MUZEOGRAF “Acestea nu sunt doar piramide, dar noi le spunem un complex de piramide Hufu. Pentru că alături de piramidă, era construit un hram în exterior şi altul în interior, unde avea loc mumificarea. Pe aceşt platou mai este şi un obiect foarte interesant pe care noi îl numim sfinx. Este o făptură ireală, cu corp de leu şi cap de om.”

Calatoria continua cu macheta unui mormant, iar ulterior vizitatorii pot sa stea si pe tronul faraonului si sa-i poarte masca.

„cine esti tu? Dima. Sunt faraon...”

”Mi-aş dori să fiu stăpâna lumii."

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV ”La expozitie au fost aduse si multe costume, astfel, copii care vor sa intre in piele egiptenilor antici se pot si imbraca. Totodata aici a fost improvizat si un sarcofag, iar toti doritorii pot intra in el si face poze.”

Cu teama, dar si cu o curiozitate specifica varstei, cei mai multi copii au fost atrasi de sarcofag.

”E o corabie”

”Imi place...”

Si parintii au facut poze.

”Nu prea imi este confortabil...”

Copii au participat si la diverse ateliere mesterind amulete si bijuterii sau scrie cu hieroglife.





Nu in ultimul rand vizitatorii au aflat si din secretele procesului de mumificare.

”Nu pot sa zic ca m-a impresionat doamne fereste, dar le interesant pentru copii...”

Lilia SINCIUGHELES, ORGANIZATOR EXPOZITIE ”Copii vor putea intra in rolul faraonului, in piramide, in rolul mumiilor... ”

Expozitia a fost adusa de la Bucuresti si va fi deschisa timp de doua luni. Biltul de intrare este de 120 de lei pentru copii si 130 de lei pentru adulti.