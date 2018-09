Pregatiri cu o zi inainte de scoala. Inarmati cu multa rabdare, liste si multi bani, unii parinti impreuna cu cei mici au mers sa faca ultimele cumparaturi: "Luam ce a mai ramas" - VIDEO

Ana Ofcenicova spune deja de mai bine de o luna cauta ghiozdan pentru fiica ei care urmeaza sa mearga in clasa a II-a. E mai greu sa gasesti unul pe care sa si vrea sa-l poarte deoarece fata are preferinte. Astazi si-a gasit ghiozdanul pe care-l cauta.

Ana OFCENICOVA: “La noi acum copiii, nu mai influentam nimeni fiecare isi alege dupa placul lui. Acesta. Sa nu aiba printese, pisici moderne. Sunt cam mari pe marimea ei, dar nu avem incotro.”

Natalia Mogaldea, spune ca abia ieri a revenit in tara, asa ca astazi dis-de-dimineata a mers cu copii la targ pentru a cumpara cele necesare pentru noul an scolar.

Natalia MOGALDEA: “Avem radiera, pixuri agenda, caiete. Cred ca maximum la vreo 400 de lei, totodata vrem si ceva calitativ sa luam, pentru ca daca este mai ieftin calitatea nu este buna.”

Si acest barbat spune ca a fost in vacanta asa ca astazi a cam alergat pe la stand-uri ca se cumpere de toate.

“Rechizite pentru copii. Ghiozdan am mai cumparat.”

Dupa ce au cumparat toate rechizitele, parintii au cautat tinuta pentru careul de maine. Misiune deloc usoara spun acestia.

“Ca ultima zi, luam ce a mai ramas. Inca o camasa cu maneca scurta vrem sa luam pentru ca e tare cald. Eu cred ca se poate de ales ceva dupa buzunar.”

“Cele mai necesare pentru scoala. De imbracat, de incaltat, rechizite deja am cumparat.”

“Ne pregatim pentru scoala. Pantalonasi, fustite.”

In acest an peste 35 mii de copiii vor merge in clasa intai.