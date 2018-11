Pregatiri pentru iarna, la Gradina Zoologica din capitala: in adaposturi au fost instalate deja calorifere, iar custile au fost captusite cu paie - VIDEO

Iarna nu si-a aratat inca fata cea mai aspra, dar in gradina zoologica din capitala se fac pregatiri pentru vremea geroasa. In adaposturi au fost instalate deja calorifere, iar custile au fost captusite cu paie. La randul lor, animalele mananca mai mult, ca sa se protejeze de frig. Chiar daca afara temperturile sunt sub zero grade, vizitatorii nu contenesc sa vina.