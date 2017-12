Pregatiti-va ciubotelele. Daca ati fost cuminti s-ar putea ca in ele sa apara surprize de la Mos Nicolae, insa daca ati fost neascultatori, veti primi doar o nuielusa - VIDEO

In noaptea de 5/6 decembrie a fiecarui an ne lasam ghetele sau bocancii pe pervaz, in speranta ca vom primi o vizita din partea lui Mos Nicolae. Daca am fost cuminti, ne va lasa multe daruri, insa daca am fost neascultatori, el ne va lasa doar o nuielusa. Copii, nu uitati sa va lustruiti cizmulitele in aceasta seara. Mos Nicolae va trece pe la cei care au fost cuminti si si-au curatat incaltamintea. Picii de la o gradinita din capitala deja s-au pregatit si spun ca sunt nerabdatori sa vada ce cadouri vor gasi maine dimineata in ghetute.