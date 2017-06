Premiera istorica pentru sportul moldovenesc. Primul campionat national de triathlon, in aer liber, a avut loc intr-un parc din capitala: participantii au alergat, au inotat si au pedalat, iar la sfarsit au fost rasplatiti... cu masaj - VIDEO

Zeci de participanti, amatori si profesionisti, au inotat, au alergat si au pedalat la prima editie a Campionatului Moldovei de Triathlon. Unii au concurat la etapa Supersprint, care a inclus inotul pe o distanta de 400 de metri, cursa pe bicicleta de 10 kilometri si cea de alergari, de 2,5 kilometri. Cei mai experimentati, insa, au participat la Cursa Olimpica: inot, 1500 de metri, cursa de ciclism de 40 de kilometri si alergarea pe o distanta de 10 kilometri.

“ Pentru mine, toate sunt bune. Cel mai bine, cred ca, a fost la ciclism. Mai multi am intrecut. ”

Triathlonistii moldoveni sunt bucurosi ca, in sfarsit, participa la un campionat la ei acasa.

Svetlana ZAICENCO, SPORTIVA: “ Noi mereu plecam undeva, sau in Romania sau in Ucraina, sa participam la competitii. Acum avem posibilitate sa participam la noi in tara. E foarte super. ”

La Supersprint, au putut sa participe doar cei care au mai mult de 16 ani, iar la Cursa Olimpica, limita de varsta era de peste 20 de ani. Unul dintre sportivi a transmis si un mesaj tinerilor care au stat acasa si nu au iesit sa faca sport.

“Vreau să le recomand să joace mai puţin în Counter-Strike şi Dota 2. Să uite de jocuri şi să facă sport. Nu este nimic mai rău decât să stai la calculator şi să joci jocuri prosteşti. ”

Aceasta femeie a venit impreuna cu cele doua fetite ale sale sa-si sustina sotul

“ Participa la toate evenimentele organizate. Alearga la maratoane. ”

Dupa un turneu istovitor, sportivii au fost rasplatiti cu un masaj.

“ Uimitor. Superb. Simt cum mă refac. ”

Toti participantii care au concurat la cele 3 probe, inot, alergare si ciclism, s-au ales cu medalii, iar cei mai buni au primit cadouri de la sponsorii competitiei.