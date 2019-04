Primavara, in sate nu e timp de odihna. Oamenii trag de sapa si pun seminte in pamant, ca la toamna sa aiba ce scoate din el. Timpul frumos i-a scos in camp, la semanat, stropit cu insecticide sau legat vita-de-vie - VIDEO

Pe nea Petru l-am gasit in vie. La cei aproape 70 de ani, barbatul acorda mai tot timpul sau, celei mai mari averi mostenite de la socru – doua hectare de vita-de-vie. Munca a inceput-o in martie, cand a curatat plantele si va rasufla usurat abia in toamna, dupa ce va strange strugurii.

„Legam vita-de-vie. Luam vita, aceasta e ata speciala, aparatul acesta si fiecare la varf si ...”

Chiar daca inca nu si-a primit banii pe strugurii vanduti in toamna la vin, barbatul nu lasa butucii de izbeliste.

„-E mai mult din placere? -Mai mult din saracie. - Nu ai cu cine munci, sa vrei sa iai pe cineva, nu ai. Acestia tineri sunt plecati.”

Plecati sunt si copiii lui nea Petru, asa ca singur pe deal intampina zorii si tot singur petrece apusul. In doi au ramas si sotii Ghimp. Pentru ca trei copii sunt in Franta si unul in Anglia, treburile din livada de ciresi sunt impartite tot la doi. Valentina da pomii cu var...

„Pentru copaci sa nu dauneze insectele. Pe toti la rand, mergem sa fie frumos. Daca vrem roada sa fie trebuie sa muncim, altfel nu mancam.”

...iar Ion, pentru ca e timp frumos si nu mai ploua, s-a apucat sa-i trateze cu insecticide.

„Stropim copacii contra la omida, la insecte. Tatul este cu mana.”





Spun ca munca in agricultura il inalta pe om, dar nu prea il imbogateste.

„Cat ne chinuim si cand le vinzi, cu banuti. De nevoie trebuie sa il lucrezi. Asa e moldovanul.”

Cele mai multe solicitari primavara le au gospodarii cu tractor. Mihai Curnic spune ca in ultimii ani moldovenii s-au apucat din nou de agricultura, asa ca, toate campurile din jurul Ulmului sau a Rusestiului Nou sunt trecute sub lama plugului si a semanatorii lui. Spune, insa, ca nu prea are cui sa-i lase mostenire profesia.

„Din tineret nu prea se atrag, am ramas toti mai invarsta. -Pe zi cam cate semanati. -Depinde, 7- 10. -Ce seminte aveti? -Floarea soarelui.”

Iar daca tractorul sta in parcare, este scoasa sapa. Natalia Dulea, intoarsa recent de la fiica stabilita in Romania, s-a apucat sa lucreze gradina de langa casa. Ziua de marti a inceput-o semanand fasole.

„Cu o cafeluta, cu un ceai, pe urma incepem lucru. -Si terminati seara tarziu? -Cand obosesc si vad ca nu mai pot. Infloresc copacii, floricele, canta pasarelele.”

In urmatoarele zile pe intreg teritoriul tarii se asteapta ploi de scurta durata, asa ca semintele deja puse in pamant au sanse sa incolteasca.