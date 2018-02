Prin decizia Cosiliului Raional Soroca, scoala din satul Tepilova este oficial deschisa. De dimineata urmau sa-i paseasca pragul 12 elevi, dar au mers doar 7. Unii dintre parinti spun ca nu-si vor duce copiii acolo - VIDEO

Unii parinti spun ca nu-si vor aduce copii la scoala din Tepilova deoarece sunt nemultumiti de calitatea studiilor. In urma procesului de optimizare elevii din localitate merg la liceul din Soroca.

Nina PINZARU, PARINTE: "Atunci nu s-au interesat pentru ce parintii iau copiii, scoala nu era inchisa. De ce atunci nu si-au batut capul de copiii, si dl Donos si dna primarita. Copilul s-a dus de aici, nici nu putea citi, nu stia literele."

Mai mult ca atat, parintii acuza Directia Invatamant Soroca si primaria comunei ca fac presiuni pentru ai convinge sa opteze in favoarea scolii din sat.

"Nu a lasat copiii sa urce in autobuz. Mai ales acesti mici, pentru ca a spus ca-i pentru acestia mari. Cu sila i-am urcat. Nu chinuiti copii care umbla de la o scoala la alta."

Nina PINZARU, PARINTE: "Dl Donos a stat in usa si nu lasa copiii sa intre. Stateau copiii speriati, pana nu l-am dat noi jos pe Donos. Unde e dreptul copilului la invatatura?!"

Seful Directiei Invatamant Soroca respinge acuzatiile.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT, SOROCA: "Minciuni. Eu nu le interzic. La ora 8.20 fara nici o piedica au fost la liceul Creanga. 06:48- Mi-am permis sa fac observatie, cativa parinti injurau cu cuvinte foarte urate. Nu stiu daca acesta este un comportament decent pentru cei care pledeaza pentru cultura si civilizatie."

Acum dupa ce Consiliul local a decis ca scoala sa fie redeschisa, nu va mai fi posibila transportarea gratuita a elevilor din clasele primare la Soroca.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT, SOROCA: "- Parintii si-au asumat sa transporte copiii. Azi dimineata imi declara ca nu au transport, ca cineva ii saboteaza. De luni trebuie sa gaseasca posibilitate, daca au ales optiunea Soroca, e pe seama lor."

Potrivit lui Donos, in cazul in care numarul copiilor care frecventeaza scoala primara din satul Tepilova va fi in continuare mic, sansele ca aceasta sa activeze sunt minore, iar decizia de redeschidere va fi reevaluata.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT, SOROCA: "Daca vor fi putini copii si nu se justifica cheltuielile, desigur ca scoala nu va putea functiona."

Decizia de redeschidere a scolii primare din Tepilova, dar si a altor doua din Orhei si Hancesti, a fost anuntata la sfarsitul anului 2017 de Ministerul Educatiei.