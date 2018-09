PRO TV Chisinau implineste astazi 19 ani. Pentru un om poate insemna o viata, pentru un stat tanar - istorie, iar pentru noi, acesti ani, s-au transformat intr-o mare dragoste fata de telespectatori

Au fost acesti ani cu de toate. Cu vise implinite si spulberate, caderi, ridicari, bucurii si revolte. Au fost ani in care s-au schimbat multe lucruri in viata fiecaruia dintre noi, dar si in viata tarii. In primul rand insa au fost ani in care am schimbat multe lucruri. Uneori cu entuziasm si speranta, alteori de nevoie si cu tristete. Credem insa ca le-am schimbat spre bine. Spre cat de bine am putut. Si am facut-o impreuna cu voi.

Chiar daca am fost mereu despartiti de un perete de sticla, de parti diferite ale ecranului, v-am simtit mereu in aceeasi tabara. In tabara acelora care cauta adevarul, il iubesc si il ajuta sa se faca auzit. In tabara luptatorilor si a oamenilor care, orice s-ar intampla, aleg sa gandeasca liber.

Suntem mandri de ceea ce am reusit sa facem, iar pentru asta vrem sa va multumim in primul rand voua. Pentru ca ne-ati ales si ne-ati pastrat in timpuri neclare, cand este atat de simplu sa tradezi cu o simpla butonare de telecomanda. Pentru ca ne scrieti si ne cereti ajutorul, ca unor prieteni apropiati. Pentru ca ne ramaneti fideli si ne daruiti incredere. Datorita voua, oamenilor care ne urmaresc si care ne apreciaza, munca noastra are un rost.

Chiar si dupa 19 ani, ne simtim la inceput de cale, si noi stim ca avem inca multe de invatat. Suntem siguri insa ca nu suntem singuri pe acest drum si asta ne face neinfricati.