Noaptea trecuta soferii din capitala s-au plans ca drumurile nu sunt curatate, iar un Lexus mai n-a cazut de pe un pod. Drumarii spun ca au intervenit cu 68 de autospeciale - VIDEO

Aseara, in jurul orei 20.00, pe strada Ismail din capitala, acest Lexus atarna pe marginea podului cu doua roti in aer. Aveai impresia ca o rafala mai puternica de vant l-ar putea rasturna peste depozitul aflat cu vreo cativa metri mai jos. In jurul masinii se vaita soferul, asteptand ajutoare. El ne-a povestit ca a franat brusc cand in fata i-a aparut o masina intrata pe contrasens, Lexusul s-a rotit ca un titirez, a rupt balustrada si iata-l aici.

SOFERUL LEXUSULUI: "Era o masina care a intors-o cu fata spre mine, eu am franat, nu am reusit sa opresc, am fost nevoit sa fac pe dreapta si am accidentat, persoanele vad ca au plecat nu s-au mai oprit".

Pe drumurile lunecoase multi soferi au manevrat ca pe patinoarul de la Olimpiada de Iarna. In timpul live-ului de la ora 20.00 al colegei noastre, un autoturism a fost surprins patinand in direct.

Masinile au fost greu de controlat chiar si cu anvelope de iarna.

" - Cum se circula? - E lunecos tare, nui stropit nimic. -Sunteti echipat? -Da am tot, principalul cauciucuri de iarna si lopata in masina."

"Foarte geu se circula, curata numa pe drumurile principale, secundarele nu le curata deloc. - Sunteti dotati cu echipament? - Da si lanturi avem, cuciucuri de iarna, tot avem si nisip avem, daca punem lanturile mergem altfel stam pe drum."

"Prin alte tari te duci, era presarat demult si sare si nisip, da la noi dupa ce se face accident dama atunci presoara, ca la Moldova."

Acest sofer din Belorusia spune ca a pierdut o zi intreaga in Republica Moldova din motiv ca nu s-a putut urni din loc.

"Nu e curatat nimic, la vama e dezastru. - Aveti tot arsenalul necesar pentru drum? - Desigur, lopata, nisip, lanturi."

Pompierii au anuntat ca au in dotare mai multe autospeciale cu tractiune integrala si sunt gata sa intervina in orice moment. In total au pregatite 140 de masini. Cei care au nevoie de ajutor trebuie doar sa sune la 901.

Mihail HARABAGIU, SEF IGSU: "Vreau sa va informez ca avem si indicatia Prim ministrului de a monotoriza cu lux de amanunte situatia in tara si de a interveni acolo unde omul are necesitate, la fel as indemna cetatenii sa apeleze 901 si 902 in caz de urgenta dispecerii sunt sa trimita autospeciale acolo unde este nevoie."

Cei de la Exdrupo spun ca o buna parte din drumari nu au dormit deloc noaptea trecuta. De la ora cinci seara pana la 8 dimineata, 68 de masini au intervenit in capitala si in suburbii, iar 700 de tone de material antiderapant au fost imprastiate pe strazi.