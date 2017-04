Producatorii din Moldova incearca sa cucereasca piata romaneasca. "Se uita la noi cum ne uitam noi la Occident"

Vladimir Vutcareov are langa Chisinau livezi de pruni pe 20 hectare de teren. Usuca fructele dupa care le inveleste in ciocolata. Bunatile facute de el se vand peste tot in Republica. "Au gustul natural al prunei, miezul de nuca ciocolata naturala si savoarea", spune Vladimir.

Un alt producator din Moldova vine cu aperitive din mere uscate. Crede in puterea de cumparare a romanilor si si-a deschis in Romania o fabrica.

Moldovenii vor sa aduca in magazinele din Romania si produse de panificatie, cosmetice, vinuri sau covoare. "Importam lana din Romania, confectionam covoarele la noi in Chisinau si vindem inapoi in Romania. Avem colectii gen etno”, spune un producator.

Alexandra Petre, reprezentant Camera de Comert: "Se uita la noi asa cum in anii 90 noi ne uitam la tarile din Europa occidentala. Prin noi vor sa gaseasca o poarta deschisa nu numai spre piata din Romania ci si spre piata Uniunii Europene."

In plus aici sunt multi cei care ii lauda. Mai ales in judetele din partea Moldovei se vand la piata de la cuie pana la generatoare electrice. Preturile sunt la jumatate fata de cele din marile magazine.