Programul "Prima Casa", mai ieftin decat un credit imobiliar obisnuit. Specialistii vorbesc, insa, si de intentii ascunse pe care le-ar putea avea autoritatile - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “La un apartament care sa coste 40 de mii de euro, adica 800 de mii de lei, familia trebuie sa contribuie initial cu o suma de 80 de mii de lei, pentru ca mai apoi, lunar, sa achite bancii in jur de 6 mii de lei la o rata a dobanzii de 9 procente. Dobanda variaza de la o perioada la alta si in cei 25 de ani, poate creste. Totusi, daca teoretic am calcula ca aceasta ramane neschimbata, adica de 9 procente, in final familia va scoate de buzunare pentru o locuinta luata in credit – dublu. Numarul persoanelor care si-ar permite o locuinta in asemenea conditii, adica sa aiba un venit lunar de cel putin 12 mii de lei, este foarte mic, de vreme ce se ia in calcul doar salariul oficial.“

Sergiu GIRBU, DIRECTOR DE PROGRAME EXPERT-GRUP: “Acest credit se aseaza ca o povara pe seama familie, care trebuie achitata lunar si din pacate acesta este fluctuant.”

Proiectul spune ca puteti cumpara orice tip de locuinta daca aceasta costa mai putin de un milion de lei. Tinerii vin cu o contributie initiala de 10 la suta, iar restul creditului poate fi intors in maxim 25 de ani. Beneficiarii nu vor putea sa-si vanda casa in primii 5 ani de la incheierea contractului.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Imaginati-va se intampla o forta majora, isi pierde lucrul si atunci el nimereste intr-o situatie proasta ca el nu il poate vinde.”

Iuri CICIBABA, VICEMINISTRUL FINANTELOR: “Vin cu acest cumparator la banca si noi rezolvam problema. Adica cumparatorul deodata achita la banca toata suma si se ia gajul si el primeste proprietatea.”

Proiectul “Prima Casa” prevede o dobanda de aproape 10 la suta, egala cu cea aplicata de banci si in afara programului. Diferenta este ca tinerii scapa de povara comisioanelor si a altor taxe de procedura. Expertii vorbesc insa si de o parte ascunsa a programului. Acestia cred ca statul vrea astfel sa reinvie piata bancilor comerciale, institutii trecute prin criza financiara de acum 3 ani.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “In loc sa fie o lege care ajuta cetateanul sa ia un credit, s-a transformat intr-o lege de lobby pentru banci. Guvernul da garantii de un miliard numai ca sa mute oamenii de la institutii nebancare la banci. E absurd.”

Tocmai pentru ca nu sunt supravegheate de stat, institutiile nebancare, adica firmele private de finantare si leasing, ofera credite in conditii mai simple. Asa se face ca aceasta piata a inflorit in ultimii ani, iar expertii cred ca aceste companii ar trebui incluse in Programul “Prima Casa”. Autoritatile spun ca au mai mare incredere in institutiile statului, care ar fi sub aripa Bancii Nationale.

Iuri CICIBABA, VICEMINISTRUL FINANTELOR: ”Riscul pentru acest program ca persoana care a fost aleasa ca ea sa nu mai achite, este mai mic decat la o organizatie de creditare nebancara.”

Oferta statului ar lasa loc si de smecherii.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Daca o persoana cumpara un apartament care real costa 25 de mii de euro, se intelege cu vanzatorul si declara 30 de mii. 10 la suta sunt 3 mii. Banca ii da 27 de mii. El plateste 25 si inca ii mai ramane doua mii. Lucru asta poate fi gestionat ca sa fie pus pretul maxim nu doar de un milion de lei, dar si pretul maxim la un metru patrat.”

Iuri CICIBABA, VICEMINISTRUL FINANTELOR: “Si la judecata asta o sa fie o negociere neoficiala. Cumparatorul poate fi amagit de catre vanzator si el n-o sa aiba nimic.”

Programul Prima Casa urmeaza sa ajunga in parlament. Pana atunci proiectul ar urma sa treaca prin o serie de modificari. Anterior Vlad Plahotniuc spunea ca va incerca sa gaseasca solutii pentru subventionarea a 50 la suta pentru dobanda la credit achitata de anumite categorii de persoane. Un program asemanator a fost lansat in 2011-2012 de primaria capitalei.

Potrivit autoritatilor locale, peste 500 de familii si-au procurat locuinte cu prima casa. Problema a aparut dupa ce bancile au refuzat sa mai finanteze proiectul.