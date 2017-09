Proiectul privind majorarea cu 10 la suta a salariilor de functie ale bugetarilor a fost votat astazi in prima lectura in Parlament - VIDEO

Proiectul se refera la 120 de mii de angajati la stat, persoane care primesc salarii in baza retelei tarifare unice, adica au intre 1000 si 2000 de lei. Modificarile ii vizeaza pe cei care lucreaza in invatamant, cultura, medicina, stiinta sau politie. Astfel, cei care ridica acum 2000 lei vor primi ulterior 2200 de lei. Majorarile costa bugetul statului aproape 340 de milioane de lei, iar proiectul trebuie votat si in a doua lectura.