Proprietarul Pro Imobil, dat in cautare de catre autoritati in luna decembrie, revine in tara si conduce din nou compania. Luptele au intrat pe piata imobiliara - ZdG.md

Compania imobiliara Pro Imobil, vizata intr-un dosar penal, a suportat mai multe schimbari in perioada in care fondatorul afacerii era anuntat in cautare internationala, angajatii fiind interogati. Business-ul a trecut pe o alta companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, in noiembrie 2017, fusese cumparata de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani, scrie Ziarul de Garda.