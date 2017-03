Ce trebuie sa faca parintii carora li se pare suspect comportamentul copiilor lor sau afla ca acestia ar fi implicati in jocuri periculoase. Psihologii din Chisinau au elaborat o serie de recomandari - VIDEO

Aceasta eleva in varsta de 15 ani a venit de aceasta data la cea de-a cincea sedinta la psiholog. Asta dupa ce acum cateva saptamani a renuntat la un joc pe internet.

Primele sedinte au avut loc impreuna cu mama sa care se afla la munca peste hotare. Femeia a revenit acasa in momentul in care a aflat ca fiica sa este implicata in joc.

Psihologii spun ca fata a fost reabilitata deja.

La fel ca ea, la Centrul Psiho-pedagogic al directiei Educatie Chisinau au fost consulati 33 de adolescenti impreuna cu parintii lor, sustine sefa centrului. Trei dintre ei au fost transferati la Spitalul de Psihiatrie. Psihologii de aici au elaborat o serie derecomandari pentru parinti, iar acestea le-au fost aduse la cunostinta la sedintele organizate in toate scolile din capitala.

Svetlana GOREA, SEFA CPSP: “Parintii trebuie sa ramana calmi si sa nu interzica accesul copilului la calculator, internet. Nu trebuie sa-i ceara sa-si schimbe cercul de prieteni. Trebuie sa sa imprieteneasca cu el si sa discute deschis.”

Isteria in jurul jocului de pe o retea de socializare ruseasca s-a starnit in Moldova dupa ce doi adolescenti s-au aruncat impreuna de pe un bloc de la Botanica, iar la doua zile dupa asta un tanar de 20 de ani s-a sinucis in acelasi mod.

Ulterior, la Orhei o tanara a fost convinsa la timp sa renunte la tentativa de a sari in gol de la inaltime, iar saptamana aceasta o alta adolescenta ar fi incercat sa se arunce de pe Hotelul National, iar apoi de pe viaduct, dar a fost impiedicata de oamenii legii. Totusi, pana acum nu s-a stabilit o legatura intre aceste cazuri si jocurile periculoase pe internet.