Racirea vremii e un chin pentru familiile sarace. Povestea unui tata care creste singur trei copii la Bujor: “Lemnele sunt mai scumpe anul acesta. Renuntam la multe ca sa ne incalzim" - VIDEO

Mihaela, Mihai si Nicu se ghemuiesc in fiecare seara langa soba alaturi de tatal lor. E cam singurul lor din casa unde e mai caldut.

Mihaela ONUTA: “Stam aici ca e cald. Faceti focul cu economie? Da, ca sa ajunga. Noaptea ne invelim bine.”

Fac focul cu portie pentru ca lemnele se cam termina.

Venitul familiei e mic, mai ales iarna, cand barbatul, care munceste cu ziua, nu prea are de lucru.

Valeriu ONUTA, TATAL: “Astept sa primesc pensia copiilor care este de o mie de lei si o sa cumparam lemne. Un metru cub costa 750 de lei la noi in sat, este cu 100 de lei mai mult decat anul trecut.”

Dar pentru asta o sa fie nevoit sa renunte la alte lucruri.

Valeriu ONUTA, TATAL: “Nici nu stiu cum o sa facem – nu o sa platim lumina o luna sau nu cumparam de imbracat.”

Asta cand si asa renunta la multe. Copiii sunt imbracati cu ce le ramane unul de la altul si cel mai probabil, nici iarna asta nu vor avea cizme noi.

Nicu ONUTA: “Papucii mi-au ramas de la fratele mai mare, de la Mihai.”

Pentru ca in sat nu-si poate gasi un loc stabil de munca, Valeriu Onuta ar fi lucrat peste hotare ca rudele sale, dar nu vrea sa-si lase copiii. Micutii au ramas fara mama acum cinci ani, cand femeia s-a stins de cancer si de atunci el se straduie sa le fie cat mai aproape.

Valeriu ONUTA, TATAL: “Cu ea imparteam cheltuielile in doua si era mai usor, dar acum e mai greu.”

Tatal le e si ca o mama. O invata pe Mihaela cum sa faca de mancare.

Si are grija ca ei sa fie intotdeauna ingrijiti.

Mihaela, trecuta prin atatea greutati, gandeste cu multa intelepciune.

Familia Onuta nu beneficiaza de ajutor social si nici de compensatie pentru incalzire. Una astfel de ajutor se acorda in special pensionarilor, dar si familiilor vulnerabile si constituie 315 lei lunar, timp de cinci luni. Asta in timp ce un metru cub de lemne costa in acest an de la 700 pana la 800 de lei.