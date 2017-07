Ramasi fara drum din cauza unui nou…drum. Soseaua Chisinau-Ungheni a blocat accesul catorva sateni din Panasesti catre localitate. Batranii sunt nevoiti sa faca acum adevarate cascadorii ca sa-si ia paine sau medicamente - VIDEO

Nichifor Tarna are 78 de ani si locuieste de 50 de ani in aceasta casa din satul Panasesti situata in apropierea caii ferate. De o luna, de cand a fost construit noul drum, barbatul trece printr-un adevarat calvar de fiecare data cand merge sa cumpere o paine sau medicamente sotiei sale bolnave.

La doar cativa zeci de metri o alta familie, aceasi problema. Vasile Grosu coboara si urca de cateva ori pe zi acest deal. Cel mai greu totusi ii este sotiei sale care tocmai a suferit o interventie chirurgicala la picior. Barbatul spune ca s-a plans celor care au construit drumul.

Primarul comunei Panasesti spune ca nu poate sa ajute cele doua familii, deoarece locuintele lor sunt in gestiunea caii ferate. Directorul companiei care repara soseaua crede ca s-a gresit atunci cand a fost proiectat drumul.

Directorul companiei spune ca asemenea cazuri mai sunt pe soseaua Chisinau - Ungheni. De exemplu proprietarului acestei gradini ii va fi greu sa stranga roada. Responsabilii de la Administratia de stat a drumurilor nu au fost de gasit pentru a comenta situatia.