Raportul Kroll 2 este gata. In cateva saptamani va ajunge in Moldova, insa nu este clar cum si daca va fi facut public: s-a discutat despre necesitatea de a proteja derularea anchetei si de a nu prejudicia sansele de recuperare a activelor delapidate

Raportul Kroll 2, cel care urmeaza sa vina cu detalii noi in cazul furtului miliardului din cele trei banci este in faza finala de redactare si este planificat sa fie transmis, autoritatilor de la noi, in urmatoarele cateva saptamani, anunta BNM intr-un comunicat de presa, dupa intrevederea de la Chisinau, a reprezentantilor Kroll cu oficialii de de la noi. Totodata, in comunicat se arata ca partile au discutat despre importanta informarii publicului si partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigatiei, dar si necesitatea de a proteja derularea anchetei si de a nu prejudicia sansele de recuperare a activelor delapidate.