Reguli dure pentru avioanele fara pilot. Dronele ar putea fi limitate in spatiu si inaltime. Parlamentul European pregateste un regulament de utilizare a acestora, iar Moldova va fi obligata sa-l respecte - VIDEO

Dronele, acele aparate fara pilot care survoleaza cerul si inregistreaza imagini de sus, ar putea sa fie limitate curand in spatiu si inaltime.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Deocamdata utilizarea lor, in tara noastra, este interzisa doar deasupra aeroportului Chisinau. Odata insa cu intrarea in vigoare a unui regulament, Moldova va trebui sa deschida un birou de inregistrare a dronelor. Asa ca am putea ajunge la situatia in care, un astfel de utilaj neinregistrat ar putea fi comparat cu o masina care nu are placute de inmatriculare.”

Constantin VOZIAN, REPREZENTANT AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: “Asta inseamna ca la moment oricine poate utiliza o drona, dar posibilitatea de a trage la raspundere, nu as afirma ca nu exista, mecanismul doar nu este stabilit.”

Problema e ca in cazul unui incident, in lege nu este specificat cum ar urma sa fie trasa la raspundere persoana care a lansat drona, ne explica cei de la Autoritatea Aeronautica Civila.

Constantin VOZIAN, REPREZENTANT AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: “Daca drona zboara deasupra unui lan de grau, unde riscul e minim, atunci cerintele vor fi minime, si daca vorbim de un meci de fotbal, unde sunt oameni si in cazul pierderii controlului dronei, unui impact, cu urmari grave, respectiv vor fi cerinte mai grave. In ceea ce tine de spatiul privat la moment nu pot sa ma expun care vor fi limitele.”

Restrictiile vor fi puse la punct de Uniunea Europeana, iar Moldova s-a angajat sa preia normele de acolo si sa le adapteze. Multi dintre cei care lucreaza in domeniu, oferind servicii de fotografiere sau filmare cu drona agreaza idea.

Igor BARBA, ADMINISTRATOR COMPANIE DE SERVICII FOTO/VIDEO: “Ar fi bine sa fie si aceste autorizatii ca sa dispara competitia pr piata, sa poata presta aceste servicii doar persoane autorizate, competente, care pot folosi aceste utilaje, deoarece ele sunt tot mai performante, pot ajunge la o viteza de peste 80 de km."

Au insa si unele obiectii.

Igor BARBA, ADMINISTRATOR COMPANIE DE SERVICII FOTO/VIDEO: ”Restrictia ar fi bine doar pentru orasul Chisinau, fiindca avem o zona de aeroport si aici ar fi necesar, dar in afara orasului nu vad o problema, pentru ca pana la urma suntem un plai pitoresc.”

Constantin VOZIAN, REPREZENTANT AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: “Ulterior urmeaza a fi adaptata legislatia din domeniul aviatiei civile, regulamentul de baza si din acel moment vom avea la nivel UE vom avea standarde aplicabile in toate statele UE, pe care Moldova le va prelua.”

Nu este clar deocamdata cand anume se va intampla acest lucru, dar se stie ca regulamentul este la etapa de finalizare. Pana atunci, fiecare tara are propriile reguli. In Romania de exemplu, exista din 2014 un ordin al Ministerului Transporturiulor care spune ca toate dronele au nevoie de certificat de inmatriculare si autorizatie de zbor inainte de a se ridica in aer pentru a inregistra.